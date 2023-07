Boj, který nejde zcela vyhrát. Česko má nový plán proti invazním druhům

„Voskovka zavlečená se objevila přímo v parku vedle Národního muzea. Pak jsme zjistili, že ten park byl renovován a přivezly se do něj nové stromky. A s nimi i ona,“ popisuje cestu středomořského škůdce do centra Prahy Jiří Skuhrovec, odborník z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

„Úplně přesně nevíme, jak to bylo – jestli se stromky přivezly z Itálie, nebo z Holandska. Ty stromky taky údajně na nějakou dobu vysadili kousek od Brna, tak jestli se nedovezla odtamtud. Ale to nevíme jistě,“ dodává Skuhrovec.

„U pajasanu jde o to, že když ho seříznete, tak vám vyraší jeho výmladky všude okolo. Lidé potom často udělají to, že je přejedou sekačkou. O to víc se tam udělá opravdu nepropustná džungle,“ ilustroval Skuhrovec fakt, že s některými invazními druhy není snadné se vypořádat. „Trvá to zhruba tři roky, lidé ale výsledky chtějí hned,“ dodal.

„Jde o to, aby třeba obce nezadávaly likvidaci nějakému kamarádovi nebo známé firmě, která jen řekne: ,Jo, já ti to neposekám,‘“ řekl Pergl a dodal, že dokument otevírá cestu k tomu, aby se firmy schopné invazní druhy správně likvidovat v budoucnu certifikovaly.

Někde už přitom rentgenové kontroly fungují – třeba na Letišti Václava Havla při pašování mláďat úhořů. „Poslali nám k tomu obrázek, jak to vypadá v RTG, aby pracovníci na bezpečnostní kontrole věděli, co přesně hledat. Z našeho pohledu se nejedná o zakázaný předmět v rámci bezpečnosti civilního letectví. Při nálezu tedy komunikujeme s celníky, kteří si případ převezmou,“ popsala praxi mluvčí letiště Klára Divíšková.

„Velká Británie, Nový Zéland, Austrálie, to jsou všechno země, které si mohou hranice hlídat. V okamžiku, kdy něco přicestuje z třetích zemí třeba i do přístavu v Hamburku, může se to dostat i do České republiky,“ popsal. „Můžeme se ale snažit to nějakým způsobem zpomalit, abychom se stihli i lépe připravit,“ dodal.