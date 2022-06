Meteorolog: Břeclavskem se na 99 procent prohnalo tornádo

Včerejší večerní bouře na jižní Moravě přinesla na 99.9 % malé tornádo. Zde podle videa jde krásně vidět to, že předměty letěly směrem nahoru (tedy, něco je táhlo vzhůru) o dowsburn se jednat nemohlo, protože by určité věci letěli směrem dopředu. Případné fotky nebo videa prosím do komentářů.. autorem snímku Milena Zonygova