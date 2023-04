„Braly klientkám jídlo od úst,“ popsala svědkyně péči o seniory ve Slunečnici

Žena v sociálních službách pracuje přes 15 let, v ostravském domově však vydržela jen po zkušební dobu, tedy tři měsíce. Nemohla prý vystát, jak se některé kolegyně chovaly.

„Braly klientkám doslova jídlo od úst. Nedaly jim dost času všechno sníst. Zbytky jídla odhodily do plen, aby nebylo poznat, že klient celé jídlo nesnědl,“ vylíčila například.

„Oproti jiným zařízením tam byl stoprocentní rozdíl vzhledem k tomu, jak se chovaly ke klientkám. Jinde to bylo klidnější. Kolegyně ve Slunečnici byly sprosté. Většinou na ležící klientky, které už tolik nevnímaly. Šárka Š. třeba říkala: ‚Kur.., do pi.., ty zase smrdíš.‘ Přímo před klientkami,“ pokračovala.

Obžalovaná Šárka Š. před soudem znovu odmítla, že by se někdy před klientkami chovala vulgárně. „Před klienty jsem nikdy nemluvila sprostě, ani v jejich blízkosti,“ namítla.

„Zazněla klíčová svědectví a jsou zásadní. Nejdůležitější je výslech paní Lhoťanové a dnešní svědkyně její verzi potvrzuje. Byly čteny výpovědi ve prospěch i v neprospěch. Bude samozřejmě na soudu, aby je posoudil v komplexnosti a celistvosti. Hodnotím to tak, že výpovědi, které u soudu zazněly, prokazují skutečnosti uvedené v obžalobě,“ řekla Seznam Zprávám státní zástupkyně Jiřina Navrátilová, která je o vině obžalovaných přesvědčená.

Hlavní líčení podle ní prokázalo, že zacházení s klienty v domově nebylo v pořádku a „bylo zdrojem příkoří pro klienty“. „Rozhodně by na to mělo být reagováno prostředky trestního práva,“ doplnila.

Popsala případ ženy se zlomenou rukou, která prý požádala Moniku H., aby jí oloupala pomeranč. „Byl to problém. Klientka opakovaně zvonila. Monika jí, řekla, ať si pomeranč třeba oloupe zuby,“ vylíčila Jana F.

Svědkyně byla podle svých slov z dřívější praxe zvyklá doplňovat tekutiny klientům na pokojích vícekrát denně. „Musí být podávány průběžně, je potřeba lidem alespoň zvlhčovat rty. Tady to bylo jen u snídaně, oběda, večeře. Přišla jsem do rozjetého vlaku,“ dodala.

Když se prý Jana F. snažila být klientům nápomocnější, kolegyně jí řekly, ať si sedne na zadek a nezavádí na prvním oddělení nová pravidla. „Měly jiný styl práce. Byla jsem zvyklá komunikovat s babičkami, aby se na mě mohly obrátit. Ve Slunečnici to nebylo zvykem. Bylo těžké, že za klienty nemůžu jen zajít, pobavit se s nimi, ale udělat jen to nejdůležitější, podat stravu, udělat hygienu a to bylo vše,“ řekla.