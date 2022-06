„Co já už se naplakala.“ Kvůli týraní seniorů jdou dvě pečovatelky před soud

Trestní sazba, jež za tento zločin dvěma dnes už bývalým zaměstnankyním největšího domova seniorů v Moravskoslezském kraji hrozí, je dva roky až osm let vězení. Kdy se případ začne projednávat před ostravským soudem, zatím ještě není známo.

Případ nevhodného chování části personálu ke klientům Slunečnice mapovaly Seznam Zprávy v roce 2019 po dobu více než půl roku. Prostřednictvím infiltrace reportérky do prostředí domova se tehdy podařilo zachytit neutěšené poměry na jednom z oddělení.

„Stáhla mi kalhotky na chodbě plné lidí,“ vzpomínala s pláčem jedna ze seniorek na situaci, kdy pečovatelka chtěla zjistit, zda to byla ona, kdo znečistil toaletu. Další žena zase popsala situaci, kdy ji pečovatelka kvůli opakovanému volání o pomoc „rafla pod krkem“, cloumala s ní a udělala jí na hrudníku modřiny.

„Co já už se tady naplakala,“ řekla tehdy další z žen, upoutaná na lůžko. „Ale co mi zbývá, musím to vydržet.“

Případ vyvolal velkou odezvu, a to nejen od čtenářů, ale i od tehdejší ministryně sociálních věcí Jany Maláčové a stejně tak ostravského primátora Tomáše Macury – oba vyslali do Slunečnice opakované kontroly.

Proč po zahájení trestního stíhání trvalo policii a žalobcům další rok a půl, než dokázali případ posunout do další fáze – podání obžaloby k soudu –, vysvětluje státní zástupkyně Jiřina Navrátilová mimo jiné časovou náročností vypracování znaleckých posudků na obviněné pečovatelky (málo znalců, a tudíž dlouhé lhůty zpracování) a covidovým obdobím, které podle ní zpomalilo spoustu nezbytných úkonů.

„Jsem zvědav, jak se soud vypořádá s těmi dvěma obžalovanými,“ říká k poslednímu vývoji ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). „Jestli soud prokáže nějaké systémové pochybení, budeme to určitě řešit s panem ředitelem.“

Ostravský magistrát je zřizovatelem domova Slunečnice a ředitel Radek Baran, který je ve funkci už přes dvacet let, má stále důvěru primátora. A to i přesto, že ředitel byl o některých pochybeních svých zaměstnanců informován a do zveřejnění reportáže Seznam Zpráv s nimi nic nedělal.