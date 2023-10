„Popelnice Česka.“ Koalici ODS a lidovců ohrožuje obří zakázka pro Moravu

Investici na třetí kotel spalovny za 4,6 miliardy korun, která má vyřešit likvidaci odpadů i řadě dalších tuzemských měst, Brno chystalo sedm let.

O spalovně a městské firmě SAKO Brno hovoří politici jako o zlatém vejci. Jen loni podle výroční zprávy vykázala zisk 279 milionů korun. A podle části opozice kolem ní krouží velcí byznysoví hráči, včetně firmy EPH, spadající do holdingu podnikatele Daniela Křetínského.

Náměstek Kerndl však byznysovou lobby, která by měla ovlivnit energetické směřování města, odmítá. „Je to nesmysl. Žádný prodej SAKA ani jiných akciových společností vlastněných Brnem na poli energetiky se nepřipravuje ani připravovat nebude, dokud budu v politice. Je smutné, co všechno jsou ochotní naši oponenti užít za argumenty,“ reagoval v SMS pro Seznam Zprávy.