Brno je vlastníkem stánků v „myší díře“, rozhodl pravomocně soud

Radní Jiří Oliva (ČSSD) novinářům po jednání soudu řekl, že předpokládá, že by se mohlo stavět příští rok.

Podchod je dlouhodobou ostudou města. Podle Olivy je to stále závan 90. let minulého století, stánky s levným textilem označil za hnusné. Předpokládá, že se je podaří vyklidit letos. Kancelář architekta města Brna připraví projekt a po dokončení rekonstrukce by se podchod měl stát důstojnou částí centra města.