Bylo to velmi nefér, tvrdí ANO o změně v důchodech a dává stížnost k soudu

ANO navrhuje ve zhruba 30stránkové stížnosti zrušit novelu, která zpřísnila podmínky pro předčasné odchody do penze, a žádá o přednostní projednání. Pro připomenutí: nově mohou šedesátníci odejít do důchodu maximálně tři roky před řádným termínem, vzrostl i finanční postih za předčasný odchod.

Třináctiměsíční odklad účinnosti zákon upravující předčasné důchody skutečně obsahoval. Ovšem týkal se pouze dalšího zvažovaného zpřísnění, kdy potřebná doba pojištění pro vznik nároku na předčasný starobní důchod měla být prodloužena z dosavadních 35 let na alespoň 40 let.

Jenomže podmínka alespoň 40 let pojištění se do výsledné podoby zákona nedostala. A vypadla tedy i věta o 13měsíční lhůtě.

„Lidé o předčasném důchodu přemýšlí týdny nebo měsíce, nedělají to tak, že se v neděli večer rozhodnete, že v pondělí jdete do předčasného důchodu. Máte pro to vážné důvody, zvažujete starost o osobu blízkou, nebo máte vážné zdravotní důvody. Vždy to lidé dělají z vážného důvodu a pro ten by měli mít adekvátní přechodné období, takže to bylo velmi nefér a neseriózní ze strany vlády,“ namítá Alena Schillerová.