České televizi se daří, zaměstnanci dostanou mimořádnou odměnu

Česká televize vyplatí všem zaměstnancům mimořádnou odměnu 10 tisíc korun. Podle generálního ředitele Petra Dvořáka to umožňuje výsledek letošního hospodaření. Odměnu dojednali s vedením televize odboráři.

„Stav ekonomiky v České republice není dobrý a inflace dosahuje dvouciferných čísel, přesto se České televizi daří. Mohu tak naplnit dohodu, která byla daná zástupcům odborových organizací při sjednávání kolektivní smlouvy v listopadu 2022, a to vyplatit druhou část remunerace. Mimořádnou finanční odměnu 10 tisíc Kč, kterou obdržíte spolu se mzdou za měsíc září,“ napsal Dvořák zaměstnancům.

„Ředitel nám napsal, že je to díky dobrým hospodářským výsledkům. První část jsme dostali tuším v dubnu či květnu. Je to deset tisíc korun, ale budou ještě zdaněné,“ řekl redakci Seznam Zpráv jeden ze zaměstnanců ČT.

„Díky včas nastartovaným úsporným opatřením, dík mnohaletému úsilí v oblasti nárokování odpočtu DPH, a navíc za stavu, kdy byla realizována či započata většina velkých investic, bude mít ČT na konci letošního roku na svých účtech kolem dvou miliard korun. To je téměř o miliardu více, než je stanoveno v dlouhodobých plánech,“ píše v dopise Dvořák.

„Je to remunerace, kterou máme zakotvenou v dlouhodobé kolektivní smlouvě a jejíž částka se vždycky dohaduje na dané období. Na konci roku jsme se na základě finanční prognózy domluvili v kolektivní smlouvě na nějaké částce s tím, že kdyby se situace zlepšila, tak se znovu budeme bavit v létě. A jelikož se inflace moc nehýbala, tak po dohodě s odbory v Brně a Ostravě jsem se v létě sešel s vedením televize a řekl jsem, že bychom chtěli uplatnit tu gentlemanskou dohodu z konce minulého roku,“ řekl pro Seznam Zprávy šéf odborářů.

Vládní koalice představila před pár dny návrh velké mediální novely, která by od roku 2025 měla navýšit koncesionářské poplatky. Ty se v České televizi nezvyšovaly od roku 2008, u Českého rozhlasu ještě déle.

Televizní poplatek, který je od roku 2008 ve výši 135 korun, by měl vzrůst na 160 korun, rozhlasový poplatek, jenž se od roku 2005 ustálil na 45 korunách, by měl vzrůst o 10 korun na 55 korun. Novela by měla platit od začátku roku 2025.