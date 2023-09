Nový ředitel ČT představil své plány. ČT3 se vrací

Programová nabídka a struktura kanálů by se měly stát co nejpřehlednější. „Aby ČT působila jako moderní, dynamická a digitální instituce,“ naznačil svoji vizi nový ředitel. Ve vedení veřejnoprávní televize střídá Petra Dvořáka, který v čele televize stojí od roku 2011 a jenž svůj post v letošní volbě neobhájil.

Návrat „retro“ kanálu ČT3 by mohl být na přelomu let 2024 a 2025. „Záležet to bude i na vývoji formátu, kterým chceme doplnit archivní perly,“ uvedl nastupující generální ředitel.

Co se týče domácího zpravodajství, měla by se ve větší míře zapojovat regionální studia, především v Brně a Ostravě. „Plánujeme také živé kontinuální vysílání až do nočních hodin. V regionech pak plánujeme několik nových formátů, s nimiž přijdeme do vysílání,“ uvedl Mrzena.