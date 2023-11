Českem se valí vlna nových online útoků

Tak by se daly krátce shrnout nekalé praktiky, které se v posledních dnech opět objevují v Česku. „Podvodníci připojují odkazy, na kterých má adresát potvrdit svoji adresu, zadat údaje platební karty a podobně,“ popisuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Nebyla to jeho první zkušenost s podvodnými zprávami. „Naštěstí o těchto věcech vím už od počátků, kdy se začaly na internetu objevovat různé formy podvodů,“ tvrdí.

Podvody jsou nejčastější trestné činy páchané v online prostředí. Následuje takzvané neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. To se většinou týká právě falešných odkazů, které vyzývají k zadání bankovních údajů.

S tím souhlasí také policejní mluvčí Vinčálek. „Veřejnost se velmi poučila z e-mailů, dnes už často rovnou padají do spamu. Bohužel SMS je mnohem důvěryhodnější,“ varuje.

Přesto je několik věcí, kterých je možné si všímat. Lukáš Pešík zaznamenal například chyby v textu, v oslovení nebo zvláštní formy slov. „Jde mnohdy vidět, že je to hrubý překlad z angličtiny do češtiny. Jakákoliv firma by si určitě dala pozor, aby takové chyby ve svých textech pro zákazníky neměla,“ myslí si.