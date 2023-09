Česko má už sedmnáctý zápis v UNESCO. Nově přibyla krajina chmele

Pro Českou republiku to znamená již sedmnáctý zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zároveň jde o první chmelařskou krajinu na světě, která získala tento status.

„Jde o sedmnáctý zápis České republiky na tento prestižní seznam, zároveň je to ale vůbec poprvé, co byla zapsána chmelařská oblast. I to svědčí o výjimečnosti, na kterou můžeme být právem hrdí,“ uvedl starosta Žatce Radim Laibl (ANO).