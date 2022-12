Česko přijde kvůli nemocem o 85 miliard ročně. Předejít se ale dá 80 % chorob

„Až 80 procent nemocí je preventabilních životním stylem. Ekonomické ztráty kvůli nerovnostem činí 85 miliard korun ročně. Při výpočtu pro českou ekonomiku je to vyčísleno na 1,4 procenta HDP za rok. Má to velký dopad,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Život v Česku se postupně prodlužuje. Zatímco v roce 1990 podle údajů statistického úřadu naděje dožití při narození u žen dosahovala 75,4 roku a u mužů 67,6 roku, v roce 2019 to už bylo u mužů 76,3 roku a u žen 82,1 roku.

V roce 1990 měli pětašedesátníci před sebou podle statistik 11,6 roku života a pětašedesátnice 15,3 roku. V roce 2019 to bylo 16,3 roku u mužů a u žen 19,9 roku. Covidová pandemie délku života zkrátila. Podle expertů by tento výkyv mohl být krátkodobý.

„Sice jsme prodloužili průměrný věk, ale o to jsme prodloužili i dobu, po kterou je pak člověk v nemocnici. Náš senior se sice dožívá vyššího věku, ale posledních deset až 12 let tráví v nemocnici,“ řekl dnes ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle něj je potřeba přesvědčit víc lidí, aby dbali na prevenci, žili zdravěji a zapojili se do takzvaných screeningových programů k včasnému odhalení chorob.