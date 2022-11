Charity před Vánocemi myslí i na děti z Ukrajiny. Zájem dárců zatím je

„Letošní přání byla v některých případech specifická. Hodně dětí chtělo vánoční Betlémek, světýlka nebo růženec,“ popsala Kateřina Biolková z Olomoucké Arcidiecézní charity (ACHO), která každoročně pořádá sbírku Vánoční balíček pro Ukrajinu. Do projektu se letos zapojilo 371 dětí. V seznamu na začátku týdne zbývalo obdarovat už jen necelých 30 z nich a teď už dárek nechybí pro jediné.

„Jedná se o děti ze sociálně slabých rodin, sirotky, nemocné nebo postižené děti a poprvé i ty, které utekly z východní Ukrajiny na západ kvůli válce,“ vysvětlila Biolková. Sbírka se tradičně zaměřuje pouze na děti žijící na Ukrajině. Těm, které na jaře s rodinami uprchly do Česka, charita pomáhá pravidelně od února. Naposledy třeba sbírkou, kdy děti vybavila aktovkami a školními potřebami.

„Krabice od bot byla vždycky pro všechny děti v nouzi, které nedostávají vánoční dárky. Samozřejmě se letos snažíme vyslyšet poptávku od ukrajinských iniciativ, které v Česku uprchlíkům pomáhají. Rozhodli jsme se ale, že není důvod to nějak oddělovat od sbírky pro české děti,“ uvedla Sobotová.

Rozdíl oproti minulým ročníkům bude jistě v množství potřebných dárků. Podle Sobotové právě proto, že do projektu přibyly tisíce dětí z Ukrajiny. Většina z nich už je součástí seznamů, které klienti a partnerské organizace před začátkem sbírky diakonii zasílají.

„Minulý rok se nám podařilo naplnit kapacitu 50 tisíc obdarovaných dětí. Letos máme vizi o 20 tisíc vyšší. Záleží ale hlavně na ohlasu veřejnosti. Obáváme se, že by to letos nemuselo být úplně jednoduché,“ řekla Sobotová.

„Člověk v tísni pomáhá na Ukrajině stovkám tisíc lidí a tento darovací certifikát promění v to, co bude na místě nejvíce potřeba. Ať už to bude materiál na opravu zničených domovů, zajištění pitné vody v oblastech, kde vodovodní potrubí zničily výbuchy nebo opravy škol,“ vysvětlila Tereza Kurovská.