Chtějí převzít veškerý majetek Česka. Kdo jsou lidé obsazující státní budovy

Na hraně násilného činu už byla akce několika lidí, kteří začátkem dubna vtrhli do jednací místnosti krajského soudu v Hradci Králové, kde soudní senát v neveřejném jednání rozhodoval o vazbě pro Petra Včeliše, který měl na Broumovsku pěstírnu konopí.

Je to právě Macháček, který je zakladatelem hnutí, jenž se označuje za hlavního legitimního věřitele. Macháček vymyslel, že všichni občané ČR (bez výjimky) jsou takzvanými vynucenými spolupodílníky legitimního věřitele ČR, kterým je on sám. Postupně na sebe nabalil další stovky lidí, kteří šíří jeho ideologii, věří, že jsou občany ČSR a že současná vláda, soudy, policie a další instituce jsou nelegitimní a měly by jim vydat majetky ukradené ČSR.