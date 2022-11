Chtěli mu ulevit od bolesti, pacient začal po devíti letech chodit

Jedná se o metodu, při níž je do těla pacienta implantována elektroda o velikosti krabičky od sirek, která vysílá signály do koncových nervů míchy, čímž je stimuluje a posiluje. Tento princip byl sice známý, tentokrát ale lékaři cílili na jiné míšní nervy, než je obvyklé. S takovým postupem nebyly dosud téměř žádné zkušenosti. Metodu poprvé představil výzkumný článek uveřejněný ve vědeckém časopise Nature letos v únoru.

„Ta metoda se používá velmi dlouho, ale my jsme zkrátka nevěděli, jaký je její potenciál, na co všechno ji můžeme použít. Mozek i mícha neustále skýtají spoustu tajemství. My jsme právě možná objevili jedno z nich, a to že část míchy, když na ni zacílíme neurostimulaci, dokáže probudit právě motoneurony a sekundárně potom svalovou tkáň,“ popsal Kozák.