Císařský řez, kleště, nástřihy? Matky zjistí, kde se rodí ohleduplně

Na informace v médiích nebo na internetu dá jen minimum rodiček. Právě tady by se mohlo ale do budoucna objevit daleko více relevantních dat. Ústavní soud totiž před pár týdny otevřel cestu k porodnickým statistikám až na úroveň jednotlivých porodnic.

Statistik se však pacientky dočkají nejdříve na podzim. Do té doby je podle ÚZIS nutné data připravit k publikaci. Posléze by se ale měla už pravidelně prezentovat každý rok.

Než se pustíme do některých vybraných statistik, jako první je nutné říct, že si jako Češi můžeme pogratulovat – máme opravdu špičkové porodnictví. Časnou novorozeneckou úmrtnost máme téměř nejnižší na světě, naprosto výjimečné je pak úmrtí rodičky. Loni zemřelo „pouze“ sedm žen, a to z více než 108 tisíc, které porodily.

Jedním z nejčastějších témat v případě porodů jsou episiotomie, tedy nástřihy hráze. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by jej měla prodělat průměrně každá desátá žena, která absolvuje běžný porod. Rutinně by se nástřihy provádět neměly. Česká praxe se v tomto ohledu zlepšuje, podíl nástřihů klesá. Loni ale i tak dosáhl podle ÚZIS 22,9 procenta. Do tohoto čísla jsou ale zahrnuty i císařské řezy, pokud je vyloučíme, podíl nástřihů stoupne na 30,7 procenta. Trojnásobek toho, co doporučuje WHO.