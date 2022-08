Dá sa, nedá sa, dá sa Pražákům. O burčáku to určitě neplatí, říkají vinaři

Podle someliéra Jana Bertla by měl mít kvalitní burčák mléčnou barvu a nebýt zakalený dohněda. Po ochutnání by v něm neměly být trpké tóny. Aby byl co nejchutnější, je dobré ho vypít co nejdříve. Skladovat by se měl v lednici. Je to ale živá hmota, která každou hodinu mění svůj charakter a vyvíjí se. Proto se nemá uzávěr nádoby s burčákem příliš utahovat.