Dálnice D1 byla čtyři hodiny uzavřena, na sněhu havaroval kamion

Na Vysočině napadlo přes noc 20 centimetrů sněhu a kvůli tomu je řada silnic nesjízdná. ČTK to řekl dispečer silničářů Roman Hubený. Hasiči na Vysočině vyjížděli od půlnoci do dnešního rána ke 120 zásahům, které způsobil silný vítr.

„Je to nejhorší, co nás zatím tuto zimu potkalo. Tvoří se závěje a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku,“ uvedl.