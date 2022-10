Další zdražení pro seniory v domovech. Nově až 500 korun za den

Za pobyt v domovech pro seniory by si klienti mohli od příštího roku připlatit celkově přes 1200 korun měsíčně.

Maximální možná denní pobytová sazba by měla vzrůst z 250 na 270 korun a podobně i strava z 205 korun na 225 korun. Celkově tak za jídlo a stravu bude možné nově účtovat seniorovi až 495 korun.

V rámci takzvané úhradové vyhlášky, která upravuje maximální možné ceny v sociálních službách, by mělo dojít i k dalšímu růstu sazeb. U pečovatelských služeb by měla vzrůst cena za donášku jídel o deset korun, za vyprání a vyžehlení kilogramu prádla také o deset korun a za nákup o dvacet korun.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký navýšení maximálních cen vítá a rovnou dodává, že v rámci připomínkového řízení k legislativní úpravě požádá ještě o další zvýšení cen stravného, a to o dalších deset korun.

„Požádali jsme pana ministra o zvýšení v půlce srpna. Byla to reflexe na úrovni červencového zvýšení cen. Teď už jsme zase jinde,“ říká Jiří Horecký s odkazem na další růst cen.

„Berte to tak, že je to maximální úhrada. Jestli někdo zvládne uvařit levněji, tak to dá za levnější cenu,“ dodává Jiří Horecký a rovnou říká, že zdražovat tak nemusí úplně všechny domovy. Podle něj ale většina možnost využije.