Data z D1 ukazují, kdy se vyhnout nejkritičtějšímu úseku

Je to část dálnice, kterou řidič osobního auta při rychlosti 130 kilometrů v hodině projede za necelých sedm minut. Jenže na D1 u Brna je situace v posledních měsících kritická.

Vyplývá to z dat, která Seznam Zprávy získaly od společnosti Vars Brno (viz grafy níže). Firma v jednom z nejvytíženějších míst tuzemské dálniční sítě rozmístila chytré dopravní značky.

Zhoršení potvrzují i policisté. Navíc výrazně přibylo nehod, v kolonách jsou to především „ťukance“. „Jedná se o méně závažné dopravní nehody, projednávané takzvaně na euroformulář, u nichž došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu,“ přiblížil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Co se týče plynulosti provozu, nejhorší byly srpnové dny po zahájení stavby. „Data, která máme ze systému TrafficGuard, měřícího plynulost dopravy, ukazují zhoršení dojezdových časů v obou směrech,“ sdělil obchodní ředitel Vars Brno Ondřej Pokorný.

Plynulost dopravy ve 14kilometrovém úseku mezi Kývalkou a Brnem-jih, tedy ve směru od Prahy do Brna:

Každá sada se skládá z osmi světelných značek, které jsou umístěné vždy v páru, aby je řidiči dobře viděli v obou pruzích. „Dále každá sada obsahuje dvě kamery a pět detektorů dopravy, které měří počet a délku vozidel, rychlost a zařazení do jízdního pruhu,“ vysvětlil dopravní expert z Technické univerzita Ostrava Marek Ščerba.

Technologie sestává z proměnlivých dopravních značek, kamer a detektorů. „Na základě dat dokáže varovat řidiče před rizikem kolon a zároveň snížit rychlost a tím zvýšit průjezdnost. To se děje autonomně a nezávisle na lidském prvku. Snížení rychlosti zklidní dopravní proud, eliminuje rizikové manévry a výrazně snižuje riziko nehod. Z výzkumů, které provádělo Centrum dopravního výzkumu, vyplynulo, že instalace podobných zařízení sníží riziko nehod o více než 40 procent,“ popsal obchodní ředitel Vars Brno Ondřej Pokorný.

U Brna jsou rozmístěné tři sady chytrého značení, a to na příjezdech od Prahy, Vyškova a také na D2. Každou sadu tvoří osm světelných značek, které jsou umístěny vždy v páru, aby byly viditelné z obou jízdních pruhů. Nechybí také kamery a detektory, které měří počty a délku aut či jejich rychlost.

Podle dopravního experta Ščerby stávající sady zvládají pokrýt jen začátek rizikových úseků. „V ideálním případě by v každém ze tří směrů, kde dnes jsou nasazeny, mělo být 11 párů dopravních značek a adekvátní počet senzorů. Díky tomu by bylo možné efektivně řídit dopravu v celém rizikovém úseku kolem Brna, tedy od exitu 178 Ostrovačice po exit 210 Holubice a na D2 od exitu 11 Blučina,“ sdělil.

Zhuštění chytrých značek by uvítali i policisté. „Aktuálně Policie ČR s provozovatelem systému diskutuje optimalizaci nastavení systému a jeho případné doplnění, které by situaci ještě prospělo,“ řekl Malášek. Redakce se také ptala na rozšíření chytrých značek Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), na dotazy však nereagovalo.

Necelé dva kilometry rozšiřuje sdružení firem MI Roads a.s. a Doprastav a.s., uspělo s nabídkou mírně přesahující miliardu korun.

Silničáři začali v tomto týdnu převádět provoz do pravého jízdního pásu, což dál omezí provoz.

Opravy v tomto úseku potrvají až do druhé poloviny roku 2025. Tím však komplikace na průtahu Brnem zdaleka nekončí. Dálnice se tam má postupně rozšiřovat na 30 kilometrech. Práce mezi Kývalkou a Holubicemi v okolí Brna jsou nyní rozdělené do sedmi etap. Potrvají nejméně do roku 2030.