Denně Barrandovským mostem jezdí 140 tisíc aut. Silničáři dnes vyznačí omezení

Na mostě se bude po dobu oprav jezdit v každém směru třemi jízdními pruhy namísto čtyř. Dělníci opraví nejdříve jižní část mostu a současně s tím nájezdovou rampu ze Strakonické ulice. Rekonstrukce je rozložena do několika roků. Letos práce potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu korun. Most z roku 1983 je součástí Městského okruhu a denně jej přejede na 140 000 aut. Dosud nebyl opravován.

V první fázi oprav bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru ze Smíchova do Braníku. Kvůli zachování průjezdnosti třemi pruhy v každém směru tak bude levý pruh převeden do protisměru. Barrandovský most je soumostí tvořené dvěma konstrukcemi. Pro přejezd z jižní do protisměru na severní část tak museli v uplynulých týdnech vybudovat přejezdy.