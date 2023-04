Děti mají i 12 kazů. Systém zubní péče je v rozvratu, říká lékař

Když nedávno na soukromou stomatologickou kliniku do Ostravy dorazila třicítka dětí z Doubravy a Stonavy, zubaři se nestačili divit.

Někteří školáci viděli stomatologa poprvé v životě. Ordinující lékaři našli u 29 dětí celkem 130 kazů. „Absolutní destrukce systému péče,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy k výsledkům prohlídek zakladatel Ajna Dental Clinic Lubomír Beran.

I proto s kolegy či karvinským senátorem Ondřejem Feberem (ANO) volá po návratu preventivních prohlídek ve školách. Rozjel projekt Školáci k zubaři a s politiky teď řeší, jak prevenci u dětí zlepšit. „Vnímáme vůli, aby se prohlídky obnovily. Míč je na straně politiků,“ dodává.

Co vám ukázal úvod projektu Školáci k zubaři?

Zkusili jsme vzorově vyšetřit děti z malé školy. Autobusem nám na kliniku přivezli 29 pacientů. Našli jsme u nich celkem 130 kazů. Když to rozpočítáte, jsou to čtyři kazy na jedno dítě. Alarmující je, že 80 kazů bylo na stálých zubech. Většinou tam byly drobnější vady, které se dají velice dobře ošetřit. V případě, že dítě nebude další rok v péči zubaře, tak se z nich stanou velké kazy a je to průšvih. Je velmi důležité, aby se kazy likvidovaly v zárodku, když jsou ještě malé.

Zmiňovali jste i rekordmany s 12 kazy. Proč měli tak zanedbanou péči?

Patrně ještě nikdy nenavštívili zubaře. A za druhé prostě v domácím prostředí nemají inspiraci, proč a jak si čistit zuby. Zuby měli vyložené zanedbané. Prvotně se mají starat rodiče, ale kdyby byly děti v péči stomatologa, tak je situace úplně jiná.

Máte za sebou 40letou praxi. Jak se za tu dobu zubní péče u dětí změnila?

V osmdesátých a devadesátých letech jsem ošetřoval děti. Dvakrát ročně jsem prohlédl dva tisíce dětí. Když jsem končil s ošetřováním dětí, poslední ročníky těchto dětí v podstatě neměly kazy, nebo maximálně 0,3 kazu na sto dětí. Byl to výsledek pravidelných kontrol. Podávali jsme látky, které zuby zpevňují, a dosáhli jsme toho, že kazivost byla úplně mizivá.

Po revoluci se všechno změnilo, najednou to upadlo. Péče o děti přestala být zajímavá a v dalších 20 letech se situace postupně zhoršila a stal se z toho normál. Nikdo se nezabývá tím, proč se děti neošetřují. Na pohotovostech se často setkáváme s dětmi a hrozíme se, kolik mají v puse kazů. Je to absolutní destrukce systému dětské péče. Před devadesátými lety fungoval krajský pedostomatolog, okresní pedostomatolog a ti velmi tvrdě dohlíželi, aby dětská péče fungovala. Dneska opravdu nic.

A jakou roli v tom mají rodiče?

Rodiče samozřejmě musí dostávat informace o nutnosti čištění dětského chrupu. Jen odbočím: Třeba na Ostravsku je všeobecně zafixováno, že dětské mléčné zuby se neošetřují, protože stejně vypadnou. Je to velký omyl. Když dítě nemá zuby v pořádku, špatně rozkouše tvrdší potraviny s bílkovinami. Organismus pak strádá a nevyvíjí se, jak by měl. Rodičům se někdy na pohotovosti snažím vyčinit, že o dítě nepečují a kaz je veliký. Maminka řekne, že ji předtím pan doktor dva zuby dítěte neošetřil, protože stejně vypadnou. Dítě má ale do výměny chrupu třeba několik let. Myslím, že se lékaři těmito hloupostmi brání, aby děti nemuseli ošetřovat.

Mluvíte o rozvratu péče. Co ji způsobilo?

Prvotně je to nedostatek zubařů. Ti se soustředí hlavně na dospělé. Dospělí pacienti samozřejmě na křesle spolupracují lépe. Někde se uvádí, že na ošetření dítěte je nutná dvojnásobná doba. Také finanční odměny za dětskou péči nejsou převratné, takže se doktoři zaměřují na dospělé.

Ve vašem projektu zaznělo, že se zubaři nemohou soustředit jen na opravu mercedesů, ale musí se věnovat i škodovkám.

Napříč obyvatelstvem je potřeba vytvořit systém, v němž bude dostupnost absolutně stoprocentní. Pracujeme na tom a chceme takové podmínky vytvořit. Projekt jsme předložili ve vládě ministru zdravotnictví Válkovi i v Senátu.

Voláte po obnovení preventivních prohlídek ve školách. Jaká je vůle mezi kolegy zubaři nebo mezi politiky něco takového znovu zavést?

Reakce kolegů přesně neznám. Ale z politických míst je velká snaha to narovnat. Projekt berou velmi vážně. Pracuje se na něm, aby se dostal do zdárného konce. V Senátu jsme měli dokonce fotografii měsíce, kde vybírají zajímavosti z republiky. Myslím si, že za pomoci politiků dosáhneme úspěchu.

Když jste zmínil školy, tam bývaly zubní ordinace. V Karviné se teď snažíme o jednu takovou ordinaci, která by byla schválená hygienou a všemi dalšími institucemi. Taková ordinace dává smysl tam, kde je velké seskupení dětí. Když jich je ve škole třeba 1500, vyplatí se, aby jen seběhly do přízemí a postavily se v čekárně na ošetření, jak to bývalo dříve.

Jak jste se zřízením ordinace daleko?

Zatím na začátku. Má to na starosti pan senátor Feber a je tam vůle i ze strany politiků, aby se to obnovilo.

Vidíte pro znovuzavedení prohlídek ve školách nějaké právní překážky, nebo výhrady pojišťoven?

Ve čtvrtek jsme měli jednání s ředitelem VZP a vnímám tam vstřícnost. Byli z našeho projektu nadšení. Ředitel říkal, že jej schvalují všema deseti. Je třeba řešit jen organizační věci, jsou potřeba souhlasy rodičů, dneska je situace trochu jiná, ale přišli jsme na systém, jak to udělat. Rodiče dostanou vyrozumění a mohou podepsat, že budeme s dětmi pracovat. Vždyť je to v jejich prospěch. Bude to samozřejmě hrazené pojišťovnou, rodiče nemusejí nic platit. Je to součást dětské péče.

Máte od politiků nějaký příslib, že se projekt podaří rozvinout?