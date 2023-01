Jestli nemáte zubaře, málo ho hledáte, vzkázal šéf stomatologů

Byť se při otevírání nových zubařských praxí mnohdy stojí dlouhé fronty, Šmucler s odkazem na studii Světové zdravotnické organizace uvedl, že máme nejhustší síť zubních lékařů.

„Kdo chce, tak si lékaře najde. Hlavní je nepanikařit,“ řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci.

Vyjmenoval i příčiny, proč je podle něj někdo bez stomatologa: lidé prý chtějí někoho levnějšího, nejsou spokojeni s tím stávajícím a jeho přístupem, případně zkrátka k zubaři nechtějí chodit.

„Hodně pacientů, kteří hledají lékaře, neznamená, že stomatologové nejsou,“ prohlásil. Pokud prý někomu zubař chybí, nemá se obracet na Ministerstvo zdravotnictví, ale přímo na Českou stomatologickou komoru, která dokáže pacienty odkázat dál.

Roli by měly hrát i zdravotní pojišťovny, které by měly zavést seznamy lidí hledajících stomatology a v tomto hledání pacientům pomoci. Co se ale týče celkového počtu zubních lékařů, je podle Šmuclera jeden z celosvětově nejvyšších na obyvatele. „Problémy s nedostupností jsou jen lokální.“

Zubařské kamiony Podle ministra Vlastimila Válka by mohli ve speciálních zubařských kamionech jezdit za pacienty třeba stomatologové z nemocnic nebo lékařky na mateřské na částečném úvazku. Debatuje se i o dobrovolném střádání na dražší zákroky. Na příliš drahou péči o zuby by si mohli lidé střádat. Plánuje ministr

Nedostatek stomatologů je – z pohledu klientů VZP – například v severozápadních Čechách v okrese Sokolov či v Mariánských Lázních, dále pak v severních Čechách, v Olomouckém kraji či v celém Moravskoslezském kraji.

„Když se například v Moravskoslezském kraji vypíše výběrové řízení třeba právě do Rýmařova a ten doktor tam nejde hned, tak se za krátkou dobu vyhlásí výběrové řízení do centra Ostravy a doktor se najde,“ povzdechl si. Kdyby se smlouva vypsala jen pro místa, kde lékaři opravdu chybí, stomatologům nezbyde nic jiného, než ho přijmout. Částečně by se tím podle Šmuclera vyřešil lokální nedostatek.

Také kraje by měly motivovat zubaře k tomu, aby dojížděli do měst, kde chybí. „Když řeknou zubaři, ať jezdí tam, kde je potřeba, a nabídnou mu za to nějakou částku, tak tam jezdit bude,“ uvedl Šmucler.

Skoro 8000 zubařů

V Česku ordinuje necelých 8000 zubařů, ale více než tisícovka z nich nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou. „V některých malých městech zubař smlouvu nedostane, přestože o ni žádá,“ nastínil Šmucler.

Nemožnost ošetření placeného pojišťovnou je jedním z důvodů, proč někteří pacienti svého stomatologa nemají. Ze všech pacientů nechodí 7 procent pravidelně k zubním lékařům a 2 procenta lidí jen s akutními problémy. Bez systematické péče na zdravotní pojišťovny je tedy asi 600 000 lidí.

V současné chvíli nabízí web České stomatologické komory seznam zubařů. Není tam však uvedeno, zda mají smlouvu s pojišťovnou či volnou kapacitu a přijímají nové pacienty. Komora prý pracuje na aplikaci, která by pacientům s hledáním stomatologa pomohla.

Podle Šmuclera není možné, aby se tvořily fronty před nově otevíranými ordinacemi a lékaři si vybírali, koho ošetří a koho ne. „Kdo nebude brát každého až do naplnění své kapacity, bude potrestán,“ vzkázal.