Na příliš drahou péči o zuby by si mohli lidé střádat. Plánuje ministr

Na Ministerstvu zdravotnictví vznikají návrhy, které mají zlepšit dostupnost stomatologické péče v Česku. Jak Seznam Zprávy už dříve informovaly, problém není ani tak v tom, že by zubařů bylo málo. Naopak jich přibývá. Problém je ale spíš v některých lokalitách a částech regionů, kam je těžké nové síly přilákat.

Příkladem je třeba jižní Morava, kde nedávno ve frontě na zapsání u nového zubaře v Hustopečích čekalo asi 800 lidí. Problémy ale dlouhodobě hlásí i další místa, která lékaře často marně hledají za pomocí různých finančních pobídek.

Podle šéfa zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 na ministerstvu nyní pravidelně zasedá skupina pro stomatologii, která má nejpozději do ledna předložit konkrétní kroky, jak problém okolo dostupnosti zlepšit. Jedním z návrhů je podle něj i možnost zřídit pojízdné stomatologické ambulance.

„Jsou některé země – příkladem je třeba Austrálie – kde se využívají kamiony, ve kterých je například CT přístroj, a jezdí se na vyšetření tam, kam je potřeba. Je to lepší než vytvářet hustou síť. Například v Maďarsku takhle dokonce fungují některé typy screeningových programů,“ přiblížil Válek ve středu pro Seznam Zprávy, kde se inspiruje.

Mobilní ordinace by podle návrhu měly obsloužit právě ta místa, kde je stomatologů nedostatek a lidé se k péči téměř nedostanou, nebo na ni musí dlouhé měsíce čekat.

„Zubař, který pracuje například v nemocnici, nebo zubařky, které jsou na mateřské dovolené, by mohli jeden nebo dva dny v týdnu využít tento kamion, který by byl kompletně vybavený – a takové existují. Jelo by se s ním třeba do domova pro seniory nebo do malé obce, kde zubař není. A tam by lékař zajistil péči. Mohl by s ním zajet i do školy a proběhla by tam prevence dětí ve škole, což by se mi velmi líbilo,“ doplnil ministr.

Detaily ohledně toho, kolik podobných kamionů či autobusů by bylo třeba pořídit a na kolik by vyšly, zatím nejsou známy. Podle ministra však není možné po zubařích chtít, aby si je kupovali sami. Zároveň se nebojí o to, že by nebyl dostatek pracovní síly, která by podobné služby nabízela.

„Musel by je pořídit stát ve spolupráci s pojišťovnou a půjčovat je stomatologům. Máme skupinu stomatologů či stomatoložek, které jsou na mateřské dovolené, i stomatologů, kteří mají částečné úvazky, a máme seniory, kteří by byli ochotni třeba jeden nebo dva dny v týdnu toto dělat. Beze sporu to ale nejsou kamiony, kde by se dělaly implantáty nebo korunky,“ dodal ministr s tím, že jde pouze o jednu z variant, jak dostupnost péče zlepšit.

Komora: Bus Zubák nepotřebujeme

Přestože jsou podle Válka v jeho odborné skupině i zástupci České stomatologické komory (ČSK), například prezident komory Roman Šmucler se k podobnému návrhu staví rezervovaně.

„Komora navrhla už za ministra Adama Vojtěcha, který to radostně akceptoval, aby byl zrušen zákaz pojízdných ordinací, který je nyní v zákoně. Je to dobrá varianta třeba pro léčebnu dlouhodobě nemocných s ležícími pacienty, které je těžké vozit. Dokonce jsme našli nadšené stomatology a ti si udělali projekt na auta. Nástupci ministra Vojtěcha ale potřebné změny zákonů odložili,“ popsal Šmucler pro Seznam Zprávy.

Podle něj je však obecně v Česku dostatečně hustá síť stomatologů, kteří se mohou postarat i o pacienty, kteří bydlí v odlehlejších oblastech, a to bez zavádění mobilních ordinací.

„Stačí všechny nasmlouvat a zaplatit. Pokud přestane ministerstvo neúměrně posílat peníze do nemocnic a bude mít stomatologická praxe cenu jako třeba praxe praktika nebo gynekologa a praxe se budou předávat, nebudou z venkova mizet. Je samozřejmě násobně levnější a logičtější, pokud si třeba mladá lékařka, která bydlí v okresním městě, otevře na venkově s dotací kraje praxi a každý den tam strašlivých 16 km jezdí 15 minut. Co by za to Pražák dal! Tak se to řeší v civilizaci. Autobus ,Zubák‘ něco jako ,Zemák‘ bude vypadat hezky v televizi. Ale je to drahé, nehygienické a lékařka bude jezdit, místo aby léčila. Zkusili to v Polsku a autobusy tam stojí, mohou si je koupit,“ dodal šéf stomatologů.

V čem je problém?

Zubních lékařů, kteří v Česku vykonávají praxi, je asi 9 000. Ne všichni ale pracují tzv. „na pojišťovnu“. Přestože se úhrady za výkony v loňském roce zvýšily, z řad stomatologů stále silně zaznívají kritické hlasy upozorňující, že jsou nedostatečné a lékařům péči nepokryjí.

Také komora před pár dny uvedla, že zdravotní pojišťovny nenakoupily pro své pojištěnce zdravotní péči za ceny vycházející z reálných nákladů.

Právě kapacita smluvních stomatologů je tak v regionech, jako je Plzeňský, Středočeský nebo Jihomoravský kraj, velmi vytížená. Ukázala to i nedávná analýza Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

„Přibývá lokalit, kde smluvní stomatologové starší 65 let jsou zastoupeni z více než padesáti procent. Nejvíce takových lokalit je ve Středočeském kraji, starší zubaři jsou například v Mnichově Hradišti, Hořovicích, Poděbradech nebo v Dobříši,“ uvedla mluvčí pojišťovny Jana Schillerová.

Kam k zubaři? Úhradová vyhláška pro každý rok stanoví, kolik pojišťovna za každý zdravotní výkon zubnímu lékaři zaplatí. Kromě toho od letošního roku ordinace dostává takzvanou agregovanou platbu, tedy platbu zubaři za každého registrovaného pacienta. Jde o zhruba 200 korun za pacienta na rok. Minulý týden VZP uvedla, že praktici i stomatologové, kteří půjdou do oblastí, kde je jejich odbornosti nedostatek, mohou dostat až stovky tisíc korun na otevření nové ordinace. Ti, kteří v oblastech již ordinují, mohou získat peníze navíc, pokud do své péče přijmou více lidí a zároveň prodlouží ordinační hodiny. Pojišťovna také vytvořila na začátku loňského roku mapu dostupnosti stomatologické péče, která odpovídá zákonné dojezdové době do 35 minut.

Problém s nedostatkem zubařů se tak řeší často právě na regionální úrovni. „Co se týká Moravskoslezského kraje, probíhají jednání s náměstky odboru zdravotnictví a financí ohledně zajištění služeb zubní lékařské pohotovosti a řešení nedostatku zubních lékařů a zubní péče v kraji,“ sdělil Vítězslav Hahn, předseda Oblastní stomatologické komory v Opavě.

Navržená řešení zatím nechce zmiňovat, pokud však jde o nápad zřídit mobilní ambulance, jde podle něj o nesmysl. „Není to snad ani krok zpět, spíše totálně mimo realitu,“ dodal.

Střádání na horší časy

Na ministerstvu se však rýsuje ještě jeden krok, který by měl zajistit především to, že si lidé budou moci dovolit i dražší výkony. Ty se ve stomatologii mohou jednorázové vyšplhat i do řádu desetitisíců korun.

Podle Válka by bylo vhodné, aby si lidé mohli na podobné zákroky pravidelně střádat v rámci připojištění, pokud o to budou mít zájem.

„Chtěl bych, aby si občan mohl i toto nějak pojistit. Aby si mohl pravidelně měsíčně platit, pokud má zájem, a nebyl pak vystavený situaci, kdy má mít čtyři implantáty a musí někde sehnat skoro 200 tisíc nebo jinou velkou sumu,“ popsal šéf zdravotnictví.

Situaci přirovnává k péči o auta, o která se podle něj lidé starají více a pravidelněji než o své zdraví. Jednotlivci by podle něj nicméně měli mít možnost střádat na dražší výkony sobě či rodinným příslušníkům a následně mít možnost, aby jim pojišťovna výkon uhradila.

„Pojišťovny to teď kalkulují a modelují. Chci vědět, co by to znamenalo. Kdybych si každý měsíc platil 10 tisíc, tak to je produkt, který bych nechtěl. Ale kdyby to byla každý měsíc částka odpovídající ceně jedné krabičky cigaret nebo pěti piv, tak si to dokážu představit. A člověk se může rozhodnout, jestli chce to, nebo ono,“ dodal.

Ani tento návrh se však zatím nesetkává s nadšením ze strany stomatologické komory. Podle Romana Šmuclera je připojištění ve stomatologii „principiální nesmysl“.