Dětským ozdravovnám hrozí zánik. Absurdní, neuvěřitelné, říká hejtman

Jsou čtyři, leží v horských oblastech a poskytují péči dětem, které trpí například respiračními potížemi.

Nyní dětským ozdravovnám v Krkonoších hrozí, že budou muset po desítkách let fungování skončit. Úřady po nich požadují přeregistraci.

Podle Martiny Svatoňové, mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který zařízení vlastní, k tomu byly jasné důvody. „Podle legislativy už jsme nemohli takto pokračovat,“ zdůvodnila přeregistraci.

Naráží na současnou verzi zákona o zdravotních službách. Ta platí už od roku 2012 a klade vyšší nároky na provoz zařízení v oblasti vybavení i personálu. Pojem „dětská ozdravovna“ pak vůbec nezná.

„Zákon to má nastaveno tak, že v zařízení by museli být pediatři. V současné době ale nejsou lékaři a funguje to tak, že je tam zdravotnický personál a kdyby se něco stalo, lékař tam dojede. Bohužel tohle nová legislativa neumožňuje,“ objasnila Svatoňová.

Přežitek

Ozdravovny dosud fungovaly v souladu se starým zákonem, jejich vedení se proti rozhodnutí odvolalo. „Když dům zkolauduji v roce 1920 a neudělám žádnou rekonstrukci, tak se může pořád používat. A tak je to i s tou registrací. Ta je platná podle starého zákona, ale někdo se rozhodl, že se musíme přeregistrovat. Vůbec nechápu proč,“ řekl Seznam Zprávám Roman Vícha, ředitel jednoho z dotčených zařízení.

Verdikt Ministerstva zdravotnictví nelze podle mluvčí kraje očekávat dřív než za čtvrt roku. Do té doby proto nelze vyvozovat žádné závěry. „Potřebujeme stanovisko ministerstva, jak legislativně ukotví ozdravovny, aby nemusel být pediatr přítomen 24 hodin denně. Bez toho se dál nehneme,“ upozornila Svatoňová.

Ministerstvo zdravotnictví se odvoláním ozdravoven zabývá. Mluvčí rezortu Ondřej Jakob ale Seznam Zprávám sdělil, že by v systému zdravotních služeb neměly setrvávat žádné instituce, které jsou „přežitkem z dříve platného systému zakotveného již dávno neplatnými právními předpisy“.

„Tento proces má pevně nastavená pravidla, která z důvodu zachování kvality zdravotních služeb a bezpečí pacientů nelze žádným způsobem porušovat,“ konstatoval.

Neuvěřitelný příběh, říká hejtman

Královéhradecký kraj chce ozdravovny zachovat, což potvrdil i hejtman Martin Červíček (ODS).

„Pro nás je to neuvěřitelný příběh. Dětští lékaři totiž ozdravné pobyty předepisují a pojišťovny je hradí. V našich ozdravovnách máme 70procentní obsazenost lůžek a jezdí k nám děti z celé České republiky,“ řekl Seznam Zprávám s tím, že situaci považuje za absurdní.

Už přes dva roky prý apelují na ministerstvo, aby předpisy upravilo, a umožnilo tak další fungování ozdravoven. K tomu ale stále nedošlo, a je proto přípraven iniciovat další jednání.

Ředitel Vícha vidí hlavní problém v tom, že dětské ozdravovny ze zákona o zdravotních službách zmizely. „Nevím, proč k tomu došlo, ale tam je zakopaný pes.“ Podle něj současná právní úprava nutí zařízení transformovat se do léčebných ústavů, ve kterých je mimo jiné potřeba více personálu. Už to je v dnešní době kvůli nedostatku lékařů poměrně problematické.

Právě léčebny či lázně jsou jistými alternativami ozdravoven, náklady na jejich provoz jsou ale podstatně vyšší. Tato zařízení navíc podle Víchy používají podobné metody, děti v nich ale přicházejí o horský vzduch.

„Všechny ty věci, které se dělají v léčebnách, děláme i my v ozdravovně. Liší se to jenom ovzduším. Klimatoterapie funguje od 800 metrů výše, což my splňujeme a nemusíme s těmi dětmi nic uměle dělat jako v léčebně,“ uvedl ředitel.

Foto: Michaela Rambousková, Seznam Zprávy Všechny dětské ozdravovny jsou v Krkonoších.

Upozornil, že zájem o ozdravovny je stále veliký a kapacita zařízení bývá často naplněna. To, že poptávka neopadá, potvrzují i data poskytnutá Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Ta proplácí pobyt zhruba 250 dětem ročně a dle mluvčí Jany Schillerové plánuje pobyty hradit i nadále.

Ozdravovny za prospěšné považuje i veřejnost. Na jejich záchranu dokonce vznikla petice. „Jsme přesvědčeni, že uzavření dětských ozdravoven by mělo vážné důsledky pro zdraví našich dětí, včetně omezení přístupu k potřebné zdravotní péči a snížení kvality života,“ píše se v dokumentu, který svým podpisem podpořilo k 25. červenci přes 1800 lidí.

Co s budovami?

Pokud by mělo opravdu dojít k uzavření ozdravoven, uvolní se tím prostor budov, v nichž se zařízení nyní nachází. Nabízí se tedy otázka, jak s budovami, které se nachází ve velmi lukrativní lokalitě, naložit.

„V současné době kraj nemá žádné plány, jak nakládat s majetkem ozdravoven, protože věříme, že existence ozdravoven bude zachovaná,“ podotkl hejtman Červíček. Možnost, že by byly prostory poskytnuty developerům, prý nyní nezvažují.