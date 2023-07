Léky by se vyráběly na fakultách, zmínil Válek. Těžko, ale ne nereálně

Vypadalo to spíš jako zbožné přání. Když ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v dubnu na zdravotním výboru vysvětloval, jak si poradí s výpadky léků, zmínil možnost, že by se vyráběly na farmaceutických fakultách.

„Pomoct univerzitám, kde je farmaceutická fakulta a mají tedy dostatek odborníků, kteří jsou schopni ve výrobě být, a zkusit tam vybudovat závod, který by nějakým způsobem vyráběl generika,“ nastínil cestu. „Bude to muset být subvencované cestou pojišťoven nebo státu. To je věc, kterou budeme muset dostat do legislativy.“