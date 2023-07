Aspartam umí výrobci nahradit, problém hrozí při litrech denně

Aspartam je umělé sladidlo, široce používané v potravinářském a především nápojářském průmyslu. Nejčastěji se s ním spotřebitelé setkají v kolových nápojích variant zero a light a v dalších sladkých nápojích, kde sladidlo nahradilo bílý cukr. Látku obsahují i některé energetické nápoje.

Roky se diskutuje o jeho potenciální zdravotní závadnosti. K tomu je však potřeba dodat dvě věci. Celkově je toto sladidlo na ústupu a řada výrobců ho přestala používat, nebo jej omezila. Například česká Kofola uvádí, že látku s kódem E951 lze najít v méně než 0,2 procenta celkového objemu výroby v Česku a na Slovensku, a to jen v bezcukrových variantách licencovaných značek, které firma distribuuje.

„Aspartam jsme už v minulosti z našich produktů vyloučili a ani do budoucna s ním nepočítáme. V našich recepturách používáme rafinovaný cukr. Jen v určitých případech pro zvýraznění ovocné chuti produktu jej používáme v kombinaci s glukózou a fruktózou,“ uvedla mluvčí Kofoly Jana Ptačinská Jirátová.

Výrobci nápojů se k tématu moc vyjadřovat nechtějí, odkazují na Svaz výrobců nealkoholických nápojů. A ten odkazuje na oficiální stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO).

Koncerny Coca-Cola a PepsiCo aspartam stále přidávají do verzí kolových a jiných nápojů bez cukru a se sníženým obsahem cukru. Sladidlo nahrazuje bílý cukr a je nositelem chuti, díky kterému vyniknou příchutě, ať už jde o ovoce, nebo cokoliv jiného.

„Aspartam je umělé sladidlo běžně používané od 80. let 20. století. V potravinářském průmyslu se používá obvykle v kombinaci s dalšími sladidly při aplikacích, kde je žádoucí snížit obsah energetických sladidel a zároveň zachovat sladkou chuť potraviny. Například některé žvýkačky nebo sladké nápoje se sníženým obsahem energie,“ sdělil Jan Pivoňka z Potravinářské komory ČR, která nedávno slíbila, že při prokázání zdravotní závadnosti látky podnikne průmysl kroky k její eliminaci. To se však nestalo.

Přijatelný limit denního příjmu je 0-40 miligramů na kilogram tělesné hmotnosti, teprve překročením této dávky vznikají rizika. Sedmdesátikilogramový člověk by tak musel vypít devět až 14 plechovek nápoje denně. Při uvážlivé konzumaci potravin se tak člověk rozhodně bát nemusí. O stejném limitu mluví i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Agentura Světové zdravotnické organizace zařadila aspartam mezi potenciálně rakovinotvorné látky do seznamu B2, který má zhruba tři sta položek. Jsou na něm například kyselina kávová, aloe pravá, práce v textilním průmyslu, povolání hasiče či tesařství. Americký odborník na rakoviny Paul Pharoah řekl agentuře AFP, že by veřejnost neměla být znepokojena nebezpečím vzniku rakoviny u chemických látek zařazených do této skupiny.