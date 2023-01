Do autobusů se bude i za Prahou nastupovat všemi dveřmi. Revizorů přibude

Do Prahy denně za prací nebo do školy dojíždí desítky tisíc lidí z více či méně vzdáleného okolí. Z toho nemalá část využívá autobusovou dopravu. Rychlost odbavení ale zdržuje fakt, že někde i desítky cestujících na zastávce musí nastoupit postupně předními dveřmi. A to i přesto, že mají předplacený kupon a jízdenku si u řidiče nekupují.

Celková délka cesty do Prahy se tím prodlužuje. Středočeský kraj proto plánuje v souvislosti s modernizací autobusů i zřízení odbavovacích zařízení, aby si cestující mohli koupit lístek uvnitř vozu. A tedy umožní lidem nastupovat všemi dveřmi.

Změna, která by měla přijít na konci roku 2024, se bude týkat nejen příměstských autobusů do Prahy, ale všech spojů v celém Středočeském kraji.

Z Jesenice do Prahy za více než 40 minut

Ranní autobus směřující z Jesenice do stanice metra Budějovická je téměř plný. V pomalu popojíždějícím voze pospávají lidé, kteří dojíždí den co den za prací do Prahy. Nejvytíženější jsou spoje mezi sedmou a půl devátou ráno. Ty také nabírají až dvacetiminutové zpoždění.

Problémem jsou nejen kolony tvořící se na příjezdových cestách do Prahy, ale také minuty, které spoj nabírá v jednotlivých zastávkách. Více než desítka cestujících čeká na spoj, který by je dopravil do práce. Poté, co autobus zastaví, se utvoří fronta, jejíž odbavení trvá i několik minut.

Vysokoškolák Jan popisuje svoji zkušenost. „Ráno vznikají velká zpoždění, jednak zácpou aut na Vídeňské, ale taky právě kvůli frontám lidí, co si kupují jízdenku u řidiče. Pokud by všichni jenom naskočili, tak myslím, že by to pár cenných minut ušetřit mohlo,“ popisuje. „A to se počítá!“ dodává s úsměvem.

U linek městské hromadné dopravy platí, že se při zastavení autobusu otevřou všechny dveře pro nastoupení a vystoupení cestujících, příměstské linky však povolují nastupování jen předními dveřmi u řidiče. Jemu totiž musí cestující ukázat platnou jízdenku nebo si ji u něj zakoupit.

Většina cestujících už vlastní předplacenou kartu, a tak je odbavování v ranní špičce rychlejší. Stačí ji přiložit ke čtecímu zařízení a na řadu přichází další.

Stále se ale najdou i tací, kteří si lístek kupují u řidiče. V takovém případě je proces o něco zdlouhavější. Může se stát, že cestujícímu chybí drobné na zakoupení lístku nebo nefunguje čtečka platební karty.

Foto: Kateřina Němcová, Seznam Zprávy Venku před vozem čekají cestující, aby mohli také nastoupit.

„Zdržuje to, ale většinou už máme všichni jízdenku s pásmovým tarifem v lítačce. Jen občas si někdo kupuje papírovou,“ svěřuje se cestující, která vystupuje u Nemocnice Krč. „Nemyslím si, že to nějak extra zrychlí odbavení v zastávce, akorát se budou ve všech dveřích motat nastupující a vystupující,“ míní.

Nabíráme cizince, řidičů je málo

Problémem může v tuto chvíli být i jazyková bariéra mezi cestujícím a řidičem autobusu. S řidičem vozu 339 s konečnou na pražské Budějovické se dorozumíváme až napodruhé, po zopakování přání a zřetelné artikulaci.

„Při současném nedostatku řidičů dopravci najímají i cizojazyčné řidiče, kteří zkrátka nerozumí cestujícím při koupi lístků,“ připouští Michal Hadraba, radní z Roztok u Prahy.

I takové situace jsou pro některé řidiče stresující. „Sejmeme z řidičů autobusů to břímě přijímat hotovost, vydávat jízdenky a řešit s cestujícími jejich odbavení. Řidičům tak můžeme ulevit,“ vysvětluje radní kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). A popisuje změny, které autobusovou dopravu od prosince 2024 čekají.

„Rádi bychom sladili odbavování cestujících veřejné dopravy ve Středočeském kraji stejně, jako to je v Praze. Což znamená, že jízdenky neprodává řidič, ale cestující si ji koupí buď dopředu, například v aplikaci, nebo v automatu, který bude v autobuse,“ vyjmenovává.

Radní Hadraba z Roztok uvádí, že o možnost nastupovat s kuponem do autobusu všemi dveřmi usilují už dlouho. „Už asi pět let bojujeme o to, aby nám umožnili alespoň ve špičkách nastupovat do autobusu všemi dveřmi, protože u autobusů se tvoří fronty a zdržuje to,“ říká.

Snažil se zasadit i o posílení spojů mezi městem a Prahou, ale neúspěšně. „Když jsme chtěli posílit spoje, tak nám řekli, že je nemají, protože autobus nějakou dobu jede a je potřeba, aby se otočil. Pokud by se doba nastupování a vystupování zkrátila, mohly by se spoje otočit víckrát a zlepšilo by to kvalitu dopravy,“ dodává.

Kromě Roztok se takový problém týká například Říčan, Úval nebo právě Jesenice a dalších větších měst okolo Prahy.

„To, co si od toho slibujeme, je odstranění front u příměstských autobusů a zrychlení odbavení cestujících, tak aby vystoupili a nastoupili všemi dveřmi, a bude to tak pro ně komfortnější,“ doplňuje Borecký.

Hledá se revizor

Se zrušením nákupu jízdenek u řidiče ale přichází problém s možným podváděním a cestováním načerno. Proto má kraj v plánu zaměstnat přes sto revizorů, kteří budou cestující namátkově kontrolovat.

„Ve Středočeském kraji organizuje dopravu IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje, pozn. red.) , což je dceřiná společnost Středočeského kraje, a revizoři by byli jejich zaměstnanci,“ říká Borecký.