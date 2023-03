Hra o Babišovy miliardy. Poslanci váhají, zda má mít výjimku

Ve hře jsou v tuto chvíli dvě úpravy. První, kterou navrhl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek, počítá s tím, že v případě, kdy by ve firmě měl například ministr zmíněný podíl, musela by být ze soutěže automaticky vyloučena.

Jenže jeho návrh se snaží zvrátit poslankyně ANO Klára Dostálová, která uvedla, že úprava od Michálka směřuje jen proti jedné osobě – Andreji Babišovi. Podle jejího pozměňovacího návrhu by firmám v budoucnu stačilo, aby písemně doložily, že na ně nemá ministr nebo premiér žádný vliv. A poté by nemusely být ze soutěže vyloučeny.

„Pokud by se Andrej Babiš stal opět premiérem, tak by třeba Lesy ČR zaznamenaly Babiše v evidenci skutečných majitelů a zvažovaly by vyloučení společnosti z holdingu Agrofert ze soutěže. Nicméně Agrofert by díky návrhu Kláry Dostálové měl právo dát například čestné prohlášení, že Andrej Babiš ‚přímo‘ neovládá Agrofert, a v tom okamžiku by Lesy ČR musely prokázat, že je to přesně opačně,“ vysvětluje pirátský analytik Janusz Konieczny, který je i poradcem ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.