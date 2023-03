Vláda narazila s plánem na Babiše a spol. Chystá se náhradní řešení

Aparát SZIF by podle něho musel jako detektivové rozplétat vlastnické vztahy mezi navzájem provázanými podniky a zjišťovat, odkud má která dceřiná firma příjmy, a to včetně těch zahraničních. „Pro nás jako pro platební agenturu je to ohromný problém toto vše případně dohledávat,“ uvedl Dlouhý.

Připravuje se tak nakonec jiný model, kdy žádná dotační stopka nebude, ale jednotlivé podnikatelské skupiny by mohly za sedmileté období vyčerpat jen určitý maximální objem investičních dotací. V kuloárech se nyní mluví o částce v rozmezí od 100 do 200 milionů korun. Bude záležet na politické dohodě, jak vysoko bude strop nastaven. Kdyby šlo o 200 milionů, agrobarony by to příliš nebolelo.