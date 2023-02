Továrníci a zemědělci nasadili nové ceníky. A zdražování nekončí

Není to dobrý signál také pro spotřebitele (u kterých se zdražené položky nakumulují od výrobců, zpracovatelů a obchodů), a to zejména zákazníky průmyslového zboží, na které se může inflace ve výrobě postupně přenést. Vliv má podle Českého statistického úřadu, který nová data zveřejnil, především zdražení energií.

„Do finálních cen se ještě do konce roku zřejmě nepropsalo všechno a do stropu existoval prostor,“ vysvětluje Dufek. Podobně ceny energií navýšily v lednu také spotřebitelskou inflaci, kterou vyšrouboval i konec úsporného tarifu.

Také podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka výrobu stále prodražují energie. „Stejně jako domácnosti, také firmy se musely smířit s novými ceníky dodavatelů elektřiny a zemního plynu. To byl zásadní faktor,“ uvedl.

Zdražování ve výrobě bylo relativně plošné. „Je to tím, že firmy mohou stále poměrně rychle promítat růst nákladů do cen, protože to situace dovoluje. Je tady stále vysoká poptávka a firmy si mohou dovolit zdražovat,“ dodal Marek.