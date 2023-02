Z cibule je nedostatkové zboží. Může se to odrazit na její ceně

„Ve Velké Británii došlo k výpadku plodové zeleniny i proto, že spousta skleníků musela zavřít, protože nebyli schopní vytápět a pěstovat přes zimu druhy, na které jsou spotřebitelé zvyklí. Jejich cena by byla tak extrémní, že by je zákazníci stejně nekupovali,“ vysvětluje předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.

Podle něj by si lidé měli zvyknout na to, že v určitých obdobích není na pultech zboží, na které jsou zvyklí. „Například nemusí být jahody nebo rajčata, k tomu dojít může. Problém by byl, kdyby nebyla cibule, což je základní komodita,“ říká Ludvík s tím, že by to bylo důsledkem české agrární politiky, protože zrovna cibuli můžeme pěstovat.