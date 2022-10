Doufáme, že to není definitivní, obávají se školy revize asistentů

Základní škola T. G. Masaryka ve Štětí má peníze na sedm úvazků asistenta pedagoga. Podle nového systému financování by ale o polovinu z nich přišla.

„Podle aktuální tabulky bychom měli nárok jen na 3,48 úvazku. To by byla katastrofa. Dětí, které podporu potřebují, máme tolik, že by asistenti museli neustále přebíhat ze třídy do třídy. Vůbec nevím, jak bych je přiřazovala, aby dokázali dětem efektivně pomoci,“ uvažuje ředitelka školy Gabriela Hrušková.

Podobné je to i v případě dalších škol, u kterých Seznam Zprávy ve spolupráci s řediteli vyzkoušely, na kolik asistentů by podle nových parametrů měly nárok. Jedna pražská základní škola má nyní 16 úvazků asistenta pedagoga, nově by ale hned o devět přišla. Stejně tak severočeská základka, kam dochází přes 300 žáků. Musela by se rozloučit se třetinou asistentů. Naopak větší moravskoslezská škola by zůstala na svých devíti asistentech, ale jen díky tomu, že vyučuje čtyři žáky s těžší formou postižení.

Nová pravidla veřejně představil ředitel odboru základního vzdělávání Ministerstva školství Michal Černý na konferenci S asistenty k lepší škole, kterou organizuje Člověk v tísni. Ačkoliv ministerstvo podle něj nemá v plánu šetřit, z nastavených parametrů vychází, že školy, které služby asistentů využívají, o úvazky spíše přijdou než naopak.

„Nejde o definitivní rozhodnutí, ale návrh, který postupně diskutujeme a snažíme se ho vylepšit. V tuto chvíli jsou parametry napočítané na zhruba 11 tisíc úvazků asistentů pedagoga na základních školách, což byl stav v roce 2021,“ popisuje Černý.

V roce 2022 už ale působilo na školách přes 13 tisíc asistentů. S nárůstem nově nastavené parametry však zatím nepočítají.

Jak se počítají asistenti

Teď už ale k podrobnostem. Základním hlediskem nového návrhu je počet tříd. Za každou dostane škola 0,2 úvazku asistenta. Číslo se násobí ještě koeficientem podle naplněnosti třídy a podílu žáků se třetím a vyšším stupněm podpůrných opatření.

K tomu škola dostane bonusovou 0,1 úvazku na třídu v prvních třech ročnících, 0,75 úvazku za třídu, kde se vzdělávají žáci se čtvrtým nebo pátým stupněm podpůrných opatření, a 0,2 úvazku za jednu pětičlennou skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v družině.

Například: základní škola s běžně naplněnými třemi třídami v každém ročníku, která nemá větší počet žáků s podpůrnými opatřeními ani s těžšími formami postižení, si přijde na 6,3 úvazku asistenta pedagoga – 27 tříd x 0,2 úvazku a 9 tříd x 0,1 úvazku.

Více dětí ve školce, lepší výkony ve škole Dvě podobné obce, ale v jedné se daří dětem ve školách lépe. Analýza ukázuje, že záleží už na tom, jak brzo děti nastupují do školky nebo jestli mají základky kvalifikované pedagogy. Proč jsou školy někde úspěšnější? O dítěti se může rozhodnout ještě před zápisem

„Doufáme, že parametry ještě nejsou definitivní, protože všichni ředitelé, kteří si v rámci Učitelské platformy úvazky propočítali, šli dolů na polovinu. Ukazuje se tedy to, co jsme od začátku tvrdili, že nejvíce na změnu doplatí školy, které inkluzi skutečně naplňují,“ popisuje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Ještě se chystá úprava

Ministerstvo školství nicméně uznává, že některé parametry se ještě mohou měnit. Konkrétně dopad počtu žáků s podpůrnými opatřeními na celkový počet asistentů pedagoga ve škole.

„Buď budou limity nižší (pro koeficient podílu žáků se třetím a vyšším stupněm podpůrných opatření, pozn. aut.), nebo se do podílu budou započítávat i žáci s druhým stupněm podpůrných opatření. Určitě se to upraví jedním, nebo druhým způsobem, ideálně oběma, ale obávám se, že na to peníze nebudou,“ dodává Černý z MŠMT.

Pomohlo by to právě štětské škole. Díky úpravě by zůstala na svém současném počtu asistentů. Už ale ne pražské základce zmíněné v úvodu. Ta by i přesto o asistenty přišla. Sice ne o devět, poradit by si ale musela bez šesti z nich.

„Ministerstvo dostalo za úkol šetřit, ale je otázkou, jestli to má být zrovna na této agendě,“ má jasno předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Lenka Felcmanová.

„V parametrizaci totiž vidíme spíše rizika než přínos. Nejvíc dopadne na školy, které jsou vstřícné k rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ty přijdou o nejvíce asistentů. Školy, které takové žáky přijímat nechtějí, ale nikdo nedonutí, aby nové asistenty zaměstnaly,“ dodává.

Snadné škrtání

Podle ministerstva školství je ale změna nezbytná, aby došlo ke stabilizaci systému. Pozice asistenta pedagoga by tak měla být nově na školách jistější, protože nebude vázaná přímo na podpůrná opatření pro konkrétního žáka. Což by mělo pomoci ředitelům i přímo asistentům, kteří si nebudou muset po roce nebo dvou hledat novou práci. Srovnat by se také měly podmínky pro školy mezi sebou a snížit administrativa.

„Výhodou tohoto systému je, že asistenti budou mít jistější práci a zároveň i možnost kariérního rozvoje. Problém ale může nastat velmi rychle, když přijde politická zakázka na úspory. A díky parametrizaci půjde snadno škrtat,“ obává se Tomáš Habart z organizace Člověk v tísni.

Další úpravu ale bude nastavení parametrů potřebovat i podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce. I jeho základní škole ve středočeských Pečkách se počet asistentů sníží.

„Stálo by za úvahu, aby pořád existovala určitá možnost ještě speciálně přidat asistenta pedagoga přes pedagogicko-psychologické poradny, i když třeba jen v mimořádných případech,“ říká Zajíc.