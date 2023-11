Dosud nejsilnější otřes seizmického roje. Chebsko to může zažívat i měsíce

Epicentrum se nachází mezi městy Luby u Chebu a Kraslice, tedy v seizmicky nejaktivnější oblasti v republice. Pro nás vědce je seizmický roj samozřejmě velmi zajímavý, ale lidem to rozhodně příjemné není. A to lidské hledisko je pochopitelně nejdůležitější.

Pár let jsme zaznamenávali izolované otřesy, ale seizmické roje nebyly. Myslím, že poslední silnější byl v roce 2018. Ten současný bych zatím považoval za víceméně průměrný, ale každý to vnímá individuálně. Někteří místní lidé to považují za atrakci a jen mávnou rukou, jiní jsou vyděšení, protože je to nepříjemné, jak se jim třeba houpou stropy.