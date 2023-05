Expremiér Nečas dvakrát lhal, řekl soud a potvrdil podmínku

Čeplová dnes podotkla, že pokud by Nečas skutečně pociťoval obavy o bezpečí sebe a své rodiny, mohl se obrátit na tehdejšího ministra obrany Alexandra Vondru. „To, co tvrdil obžalovaný Nečas - že Saša Vondra neměl čas - vyvrátil sám Vondra v pozici svědka,“ poznamenala. „Pan doktor Nečas je velice inteligentní osoba znalá poměrů – věděl, že pokud by na ministra obrany vznesl požadavek, ten by to zadal Vojenskému zpravodajství,“ doplnila.