Fiala: Peníze pro lékaře nejdou z rozpočtu, ale ze zdravotního pojištění

Při přípravě dohody, která má ukončit odmítání přesčasové práce ze strany tisíců nemocničních lékařů, nešlo podle premiéra Petra Fialy (ODS) jen o platy a mzdy, ale také o pracovní podmínky a podmínky vzdělávání. Řekl to dnes před popisem dohody se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a zástupci odborů a České lékařské komory (ČLK).

„Nejsou to peníze, které by šly navíc ze státního rozpočtu. Jsou to peníze, které v tom systému byly, jenom garantujeme, že půjdou na platy a mzdy,“ řekl Fiala před podpisem dohody. Při jednáních podle něj nešlo ale jen o platy a mzdy zdravotníků, ale také o pracovní podmínky a vzdělávání. „Zohledňují náročnost práce lékařů a zdravotníků, ale také nutnost se dále vzdělávat,“ řekl.