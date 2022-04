Glosa: Anarchie v metru, cestující nám sedí čím dál tím hůř

Oč vlastně jde a proč je to tak zásadní, že si tvůrce MHD dává – zcela správně – záležet tak, jako by se vybíral prezident republiky? Referendum!

„Boj o území“ – který se pokouší zmapovat a rozetnout právě ona anketa – spočívá v tom, že cestující sedící kolmo ke směru jízdy zabírají víc místa v prostoru vyhrazeném pro stání. Obrátí do něj své dolní končetiny, udělají si pohodlí, získají víc místa na čtení nebo na psaní, prostě rozšíří svou osobní bublinu. V poloprázdném vlaku samozřejmě nejde vůbec o nic a na zvoleném posezu nezáleží. Když je metro plnější, neřkuli narvané, je to už vážnější.

V téhle potenciální kulturní válečce mezi sedícími a stojícími si začali ti první. Majitelé míst k sezení. Postupně přišli na to, že jednosedačku nemusí používat předepsaným způsobem, tedy být opřeni o opěradlo, tak jak to myslel designér. Ale že se mohou uvelebit kolmo ke směru jízdy, zády na stěně vagonu. Tím pádem máte víc místa na nohy vy i ten, kdo sedí čelem proti vám. Nemusíte řešit, jestli do sebe nešťoucháte koleny.

Pokud nechce sedícím šlapat po špičkách, stojící osoba si v takové situaci musí poodstoupit. Stačí obvykle o krůček – ale i ten zvyšuje pravděpodobnost, že do vás bude někdo zezadu strkat, respektive že pro změnu vy budete o něco víc překážet svým stojícím, vystupujícím a nastupujícím soudruhům. V metru to někdy bývá o fous.

Místo k sezení má pro většinu lidí samozřejmě vyšší hodnotu než místo k stání (kdyby byla MHD kulturní akcí, promítalo by se to i do ceny lístků). Místo k sezení je privilegium, výsada šťastnějších, respektive těch, kdo si za něj zaplatili. Tak proč vítězům nemůže stačit, co mají, a ještě se na úkor vyvolených mají uskrovňovat neprivilegovaní stojící?