Glosa: Kolektivní vina výšky neexistuje. Nediskriminujte malé ani velké

Pro minimální policejní míru by se důvody najít daly – od fyzické zdatnosti policistů a policistek takzvaně v ulicích a s ní související „optické autority“, po bezpečnost samotných mužů a žen zákona.

Žalobkyně, kterou kvůli její výšce k policii nevzali, podle agentur namítala, že limit 165 centimetrů nesplňují jen tři procenta mužské populace, kdežto méně než 160 centimetrů měří celá čtvrtina žen. Což je v tomto případě při volbě povolání znevýhodňuje. Soud to uznal za nepřímou diskriminaci. Právem.

Je příjemné zjistit, že v nějakém ohledu rovných příležitostí za západní Evropou vyloženě nekulháme. U nás policejní míra neexistuje (je předepsaná pouze pro policejní koně). Uchazeči a uchazečky tak jen musí (to i ve Španělsku) projít testem zdravotní a fyzické způsobilosti: jsou v něm kliky, tzv. člunkový běh a podobně. To je fér.

Výšku předepisuje naše armáda – standardně od 155 centimetrů u žen a 160 u mužů, plus různorodá pravidla pro různé specializace (obsluha radarů, pomocný personál) a jednotky (dělostřelci, průzkumníci, tankisté, chemici, potápěči, Hradní stráž ).

I tady se to dá pochopit: výstroj, takže i skafandr, se šije s přihlédnutím k obvyklým konfekčním velikostem. Ale co ten pěticentimetrový rozdíl mezi muži a ženami? Obstál by ve španělském testu?