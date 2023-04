Glosa: Normální svět dorazil do Hradce. Jak pro koho

Hradcem Králové hýbe nová komunální kauza, alespoň podle zpráv, které z východočeského regionu přicházejí. Radnice se totiž rozhodla otevřít Škroupovu ulici cyklistům i v opačném směru. Cyklopruh a další dopravní úpravy budou znamenat, že se tu zruší 22 parkovacích míst pro automobily.

Jde o to, že ulice navazuje na novou lávku přes Labe, a cyklistům pak v jednosměrné Škroupovce zatím nezbývá než z kola slézt a vést ho, anebo porušovat dopravní předpisy. Potenciálně riskantní situace nastávaly i při vyjíždění zaparkovaných vozidel. Takže, místo se má upravit víc bicycle-friendly.

Background je ten, že jde o story z města, které mezi těmi velkými tradičně patří k těm cyklistice nejzaslíbenějším. V letech 2016 a 2017 dokonce Hradec tuto anketu vyhrál. Ale také si pěstuje svoje Velké náměstí jako velké parkoviště, což je, až na vzhled a kubaturu vozového parku, pro změnu předpotopní obrázek jak vystřižený z roku 1965.

Protože jsme v Česku 2023, cokoli, co zavání omezením automobilistů, se okamžitě stává „kontroverzním“ a mění se ve střelivo volebního boje a kulturních válek. Vůbec nepřekvapí, když se tak stane i v tomto případě, ke kterému se už vyslovila valná část hradecké reprezentace.

Náměstek primátorky pro územní plán a životní prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení) připouští, že z pohledu řidičů půjde o nepopulární opatření. „Pokud ale chceme podporovat cyklistickou dopravu, tak pár takových budeme muset zavést.“

Další náměstek Lukáš Řádek (TOP 09) si myslí: „V Hradci na mnoha místech uplatňují řešení, která štvou řidiče i cyklisty. Pokud bychom si nevybrali jednu z cest, tak při snaze o kompromis půjdeme směrem, který bude štvát obě skupiny uživatelů veřejného prostranství.“

Místopředseda zastupitelů ANO Denis Doksanský to vidí takto: „Podpora cyklistů by neměla cíleně znepříjemňovat život lidem s auty, jak jsme to mohli v posledních letech sledovat v Praze pod vedením Pirátů. V tomto smyslu máme obavy, aby takzvaná udržitelná doprava nepřinášela obdobná omezování jako tam, a rozhodně bychom je nepodpořili.“

„Takzvaná udržitelná doprava.“ Sic! A to se přepravujeme po Hradci, skoro na lautr rovině, kde by městská cyklistika mohla kvést jako holandské tulipány. Ale ne. První starostí spousty – a možná většiny – nejen hradeckých politiků totiž je „neznepříjemňovat život lidem s auty“. To je zavedený způsob uvažování. O něj se jakákoli změna rozbíjí a mění se v neplodné a o to urputnější půtky na twitteru.

Je pochopitelné, že ne každý bude každé urbánní inovaci, která jde vstříc cyklistice – nebo pěším, což je nejméně stejně důležité –, tleskat. Není to povinnost a jízdní kolo není dobro a osobní automobil není zlo. Majitel obchodu se bojí, že bez parkovacích stání přijde o tržby. Rezident se bojí, že to bude mít daleko k autu, až bude muset vézt něco těžkého. Doufejme, že to není myšleno jako argument: ale média zmínila i to, že zrušení parkovacích míst sníží výběr parkovného.

Vzhledem k „rozložení sil“ v ulicích a snad už vytříbené shodě na tom, co ve městech znamená „kvalita života“, je ale jasné, kdo se musí začít uskrovňovat a něco skousnout. Je to individuální automobilová doprava se svojí odvrácenou stranou. Tím se má začít.