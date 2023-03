Hradec Králové otevřel lávku pro pěší a cyklisty přes Labe za 175 milionů korun

„Lávka by měla přinést další přirozené propojení břehů Labe a pomoci k rozvoji zóny Aldis i strany vedoucí ke Škroupově ulici,“ řekla ČTK primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Přiznala, že cena za lávku byla vysoká. „Městu se ale podařilo získat evropskou dotaci. Šlo o peníze, které nebylo možné využít jiným způsobem,“ řekla.

Stavbu lávky, kterou vybudovala firma SMP CZ, město chystalo od roku 2003. Původně radnice před architektonickou soutěží v roce 2014 počítala s cenou lávky do 40 milionů korun. Oproti původnímu odhadu i proti jiným lávkám a mostům je hradecká stavba násobně dražší. Část zastupitelů, například z uskupení Změna a Zelení, stavbu pro její vysokou cenu v minulosti kritizovala.

Podle hradecké radnice je vysoká cena dána neobvyklou konstrukcí a technologií. Lávku, kterou navrhl tým architekta Libora Kábrta, tvoří nosná lana, ocelová žebrová konstrukce a 39 kusů subtilních segmentů tenké mostovky, které jsou vyrobené ze speciálního vysokopevnostního betonu. „Konstrukce je na hraně inženýrství a jde o něco, co zatím nikdo u nás nevybudoval. Lávka tohoto typu v ČR není,“ uvedla dříve radnice.

Například Pardubice na konci roku 2020 otevřely lávku pro pěší a cyklisty přes Labe za 40,8 milionu korun. Město Náchod postavilo v roce 2020 silniční most přes Metuji za 33 milionů korun a Královéhradecký kraj v roce 2019 otevřel most přes Orlici v Hradci Králové-Svinarech za 80 milionů. Loni kraj postavil tři nové mosty na silnici do Pece pod Sněžkou za 187 milionů korun.