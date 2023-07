Glosa: Poláky jsme pohrdali, teď nám ukazují atomová záda

Přitom my Češi jsme tehdy už nejmíň deset let snili o velkolepém projektu národního fotbalového stadionu v Praze. V průběhu let jsme poctivě diskutovali, jestli by bylo lepší ho postavit ve Stodůlkách, v Letňanech, v Edenu, na Letné, nebo raději na Strahově. Uběhlo dalších deset let, a pořád diskutujeme…