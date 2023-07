Poláci budují z nuly jadernou velmoc. Český náskok mizí

Češi vnímají svou zemi jako ekonomického lídra střední a východní Evropy. Země však začíná v rozvoji zaostávat za státy z bývalého socialistického tábora, které koncem 80. let vstupovaly do éry tržního hospodářství s mnohem horší startovní pozicí. Stále ostřeji je tento hendikep znát ve srovnání s Polskem.

Známým příkladem je výstavba silnic, jejichž kvalita byla ještě před 20 lety v Polsku tragická. Po vstupu do Evropské unie Polsko rozjelo stavební boom a do letošního léta zvětšilo síť dálnic a rychlostních silnic z původních zhruba 780 kilometrů na téměř pět tisíc kilometrů. Česko naproti tomu od začátku milénia dokázalo vybudovat jen něco přes 600 kilometrů nových autostrád. Podobný odstup teď hrozí v energetice.

V roce 2019 Poláci svou strategii potvrdili a zpřesnili. Stanovili milníky, podle nichž se má první jaderný blok rozběhnout v roce 2033. Postupně se do roku 2043 má uvést do provozu celkem šest velkých reaktorů ve dvou lokalitách. Investorem má být k tomu účelu založená státní firma, do níž až do výše 49 procent mají později vstoupit strategičtí partneři – dodavatelé.