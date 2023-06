Harmonogram na Dukovany „ujíždí“. Reaktor ale bude včas, ujišťuje ministerstvo

Podle vyjádření jihlavského krajského úřadu schvalovací proces brzdí spor o to, kdo může povolit kácení dřevin, které má stavba v cestě. Původní povolení na ně vydal starosta obce Rouchovany, na jejímž katastru se má kácet. Děti Země vznesly námitku kvůli možné podjatosti, nadřízení úředníci verdikt zrušili a přesunuli pravomoc na starostu nedalekých Dukovan. Ten povolení znovu vydal, nyní ale třebíčský stavební úřad žádá další čas na to, aby s tím seznámil všechny zúčastněné strany.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu by průtahy ve stavebním řízení neměly zdržet celý dukovanský projekt. „Aktuální zpoždění v tuto chvíli neohrožuje dodržení zásadních milníků harmonogramu projektu, včetně uvedení bloku do provozu v roce 2036,“ uvedl mluvčí resortu Marek Vošahlík.

Podobně hodnotí další posun lhůty pro územní rozhodnutí na Dukovany i opoziční europoslanec Ondřej Knotek (ANO), člen Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů při Ministerstvu průmyslu. „Vnímám to jako určitou komplikaci, která se bohužel dala očekávat. Nemyslím si ale, že to představuje zásadní riziko celého projektu,“ uvedl na dotaz SZ Byznys.

Šéfové ČEZ, úředníci i koaliční politici zatím ujišťují, že by dosavadní průtahy neměly posunout zásadní milník projektu: začátek stavby v roce 2029 tak, aby mohla být elektrárna hotová do roku 2036. Do komerčního provozu by se tak po dvouletém náběhu měl nový dukovanský blok dostat v roce 2038.