Glosa: Přijímačky od Cermatu jako odstrašující příklad nedorozumění

Stres kolem přijímacích testů tentokrát vyvolal spor o to, co je v testující větě „Spor vyvolal stres“ podmětem a co předmětem (podrobně to popisuje tento článek Seznam Zpráv ).

To je myslím zrovna problém, který celou testovací anabázi dobře ilustruje: Spor vyvolal stres, nebo stres vyvolal spor? Co bylo dřív, spor o přijímačky, nebo stres z přijímaček? Nebo obráceně? Rozumíme tomu? Nepřidělává nám někdo zbytečné problémy? Nepřiděláváme si je sami?

Bez kontextu je to ale jiná. Protože český slovosled, a to je skvělé, umí tam – i zpátky. Základní typ, připomíná Wikipedie, je „SVO, tj. podmět (subjekt, S) – přísudek (sloveso, verbum, V) – předmět (objekt, O)“. Když „slovní tvary neumožňují rozlišení podmětu a předmětu, je bez znalosti kontextu očekáván slovosled SVO. Obrácený slovosled OVS může vést k nedorozumění.“

Titulek „Významné historické budovy v Rakovníku přibližují naučné panely“ je myšlen jako OVS, i když by se dal číst také jako (očekávané!) SVO. Ale tušíme, že od toho, aby něco přibližoval, je tu patrně naučný panel, a ne významná historická budova. Šlo by to i opačně, panely by si to za svou nevděčnou naučnou dřinu tu a tam snad i zasloužily, ale tak to myšleno není.