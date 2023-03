Glosa: Rychle si pořiďte dítě! Ve slepém státě bude mít snazší život

Samozřejmě by si všichni přáli ten nej. Nejlepší možný svět, nejlepší možný stát. Český stát ale stojí nepochopitelně stranou a tváří se, že děti, rodiny jsou na okraji jeho zájmu. Nevšimne si ani „drobného“ faktu, že přibližně před patnácti lety se výrazně zvedla křivka porodnosti. A následně je velmi překvapen vlnou dětí ve školkách. Pak vlnou dětí v základních školách. No a nyní také bitvou o místa na školách středních a na gymnáziích.

Lidé z byznysu u nás často volají po „předvídatelném podnikatelském prostředí“, prý to obchodům velmi prospívá. Nepochybně. Také „lidé od dětí“ by předvídatelné prostředí jistě uvítali. Prostředí, kde stát nebude paralyzován obrovským šokem nad skutečností, že dítě, které se narodí v roce 2008, chce jít v roce 2023 na střední školu.

Skoro to vypadá, že Česko tlačí své občany v otázkách rodičovství do prapodivné role burziánů. Ti, kdo to umějí s akciemi, se musejí zvládnout chovat podle neintuitivního pravidla – když se ostatní bojí a prodávají, nakupuj! U rodičovství by to asi mělo fungovat stejně. Když se ostatní bojí, plánuj rodinu! Zvláštní úvaha…