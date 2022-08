Glosa: Šikana řidičů čili Matka všech falešných kulturních válek

Zkusme si to představit. Průměrný obyvatel nějakého západního města, k jejichž kvalitě života většinou vzhlížíme, se před komunálními volbami zničehonic přesune na pár týdnů do Prahy. A někdo mu přeloží hesla na plakátech. Jako „Ne hloupým cyklopruhům“. Nebo „Zastavíme šikanu řidičů!“.

Cizinec, trvalým pobytem třeba v Brémách nebo Vídni, bude možná zmaten. Se svou domácí zkušeností asi moc nepobere, že by tohle mělo někomu přijít jako volební hit. Mezi politiky kolují i výstřední nápady: ale že by některý z nich usoudil, že voliče nejlíp zmobilizuje bojem za odvrácení cyklodiktatury? Vy Češi, jak tak koukám, jste trochu zvláštní…

Kde se doprava s oblibou zjednodušuje do silniční dopravy a ta zase do automobilové dopravy, přičemž „řešení“ se hledá v adrenalinovém duelu řidiči vs. cyklisté. O pěší a veřejné dopravě – silných alternativách k automobilismu – se mluví málo, protože je to složité a špatně použitelné do konceptu slaměných panáků.