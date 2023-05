Hladík chce vrátit do hry dotace na kondenzační plynové kotle

Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) potvrdil, že od 1. ledna roku 2025 by měl začít platit zákaz prodeje kotlů na uhlí.

„Je to návrh, které Ministerstvo životního prostředí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení a znamená jedinou věc: Že by se po roce 2025 už nemohly na trh uvádět kotle na uhlí,“ uvedl v Partii na Prima CNN.

Podle něj se na českém trhu už beztak kotle na uhlí fakticky neprodávají, protože lidé o ně nemají zájem. Tuzemští výrobci je ale budou moci podle ministra i nadále vyrábět, ovšem poputují pouze na export do zahraničí.

Hladík uvedl, že je u nás až 600 tisíc lidí, kteří doma kotel na uhlí mají. Porouchá-li se jim, budou si muset pořídit jiný na jiné palivo. „Už dnes ti lidé, pokud jim kotel na uhlí doslouží, masivně přecházejí na jiné zdroje,“ prohlásil.

„Český stát dotuje kotle na biomasu, štěpku, kusové dřevo, tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle. Dneska je pořízení kondenzačního plynového kotle levnější včetně zapojení a revizí než kotel na uhlí,“ podotkl s tím, že kondenzační plynový kotel vyjde podle velikosti rodinného domu i se zapojením zhruba na 50 000 korun.

Brabec: Když ho nekoupí v Česku, pojedou do Polska

Někdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale oponuje, že nejmodernější kotle na uhlí mají srovnatelné emise jako dřevo. A že až zákaz začne platit, čeští zájemci si je budou vozit ze zahraničí.

„Od 1. ledna 2025 si to lidé nebudou moci koupit v Česku, tak pojedou třeba do Polska a přivezou si ho zpátky. Co je toto za logiku?“ míní Brabec.

Přesto vidí současná vláda budoucnost v plynu. Hladík zmínil, že v souvislosti s válkou na Ukrajině škrtli podporu plynových zdrojů. „Velmi vážně uvažuji o tom, že tu drobnou podporu zpátky navrátím,“ řekl.

„Česká vláda zajistila dostatek plynu, máme přes šedesát procent v zásobnících, což nebývalo po zimě běžné. Zároveň máme nasmlouvané kontrakty na LNG. Do České republiky neteče žádný ruský plyn, cena plynu je nejlevnější za posledních pár let,“ dodal.

Kolik stát lidem na výměnu přispěje, není zatím jasné. Bude to prý otázka vyjednávání. Každopádně některé skupiny obyvatel budou zvýhodněny.

„Je to signál do veřejnosti, že chceme kondenzační plynové kotle podpořit. My to odlišíme směrem k běžné domácnosti a směrem k nízkopříjmové domácnosti, to znamená seniory a lidí, kteří pobírají příspěvek na bydlení,“ dodává.

Už počátkem dubna ministerstvo připravilo novou výzvu určenou právě pro seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Je v ní alokováno 1,7 miliardy korun a měla by pokrýt zhruba 15 tisíc výměn. Žádosti bude resort přijímat v létě.