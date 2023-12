Hlášky politiků: Premiér je kosmonaut, který si zabouchnul klíčky v raketě

Havlíček se rád strefuje i do ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN), kterého letos v říjnu přirovnal k hokejistům Zimbabwe, kteří se nečekaně dostali na zimní olympiádu. „Co zápas, to šiška,“ dodal a pustil se do kritiky ministra za vysoké ceny energií.

Pustil se i do kritiky bruselských úředníků, kteří se podle něj v průběhu českého předsednictví utrhli ze řetězu a pustili se do zvířat. „Zjednodušeně řečeno, blíží se zpoplatnění jejich prdů,“ konstatoval Havlíček, aby o několik týdnů později o české vládě na úvod své tiskovky řekl, že nejenom nemá vizi a plán, ale „podle její komunikace v posledních desítkách hodin je zcela zjevné, že nemá ani koule“.

Jeho stranická kolegyně Nina Nováková pak ke stejnému tématu zamudrovala v debatě zastánkyň a odpůrkyň, kterou moderovaly redaktorky Seznam Zpráv. „Manželství je v tom ekosystému jedním z briliantů pro biokulturní přežití té společnosti. A my se teď vlastně bavíme o tom, jestli zasáhneme do ekosystému,“ vysvětila poslankyně své důvody, proč by stejnopohlavní páry neměly vstupovat do manželství.