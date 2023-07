Hledat „asistentku“ není diskriminační, zastal se soud České lékařské komory

Státní úřad inspekce práce rozhodl, že „nabídka zaměstnání měla diskriminační charakter, a to z hlediska pohlaví“. A profesní organizace lékařů dostala pokutu ve výši 15 tisíc korun.

Komora se proti rozhodnutí bránila. „Máme za to, že správní orgán ne zcela prokázal, že jedno slovo asistentka prokazuje diskriminaci ze strany ČLK. Toto jedno slovo v textu inzerátu nijak neprokazuje, že pokud by se o předmětnou volnou pracovní pozici ucházela osoba mužského pohlaví, byl by tento uchazeč odmítnut z důvodu, že je muž,“ uvedla během správního řízení Česká lékařská komora.