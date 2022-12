Hledal servírku, dostal pokutu 20 tisíc. Běžná chyba, říká expertka

To potvrzuje i mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač. Jen letos úřad evidoval na 150 podobných prohřešků, loni pak uložil 99 pokut za celkem 221 500 korun.

„Stát má být od toho, aby nám pomohl, ne aby nás šikanoval takovými blbostmi,“ míní Dobiáš. „Mně to je úplně jedno, kdo to bude dělat, hlavně když mu to půjde,“ dodává.